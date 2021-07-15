Курс України в лідерах фінансових ЗМІ

Наші взаємини з грошима починаються в ранньому віці і тільки розвиваються у міру дорослішання, тому розуміти, що відбувається в світі фінансів - корисний і важлива навичка. А тримати руку на пульсі новин і трендів фінансового сектору допомагають онлайн-видання відповідної тематики, повідомляє PRNEWS.IO Research.

Фахівці контент-маркетингової платформи PRNEWS.IO підготували рейтинг з десяти українських медіа, матеріали яких присвячені фінансам, інвестиціям та іншим близьким темам. При складанні топ-10 використовувалися дані сервісу SimilarWeb і каталог ЗМІ самої платформи*.

Рейтинг очолив фінансовий портал Мінфін (minfin.com.ua), який знайомить з курсами валют, фінансовими новинами, кредитними та депозитними ставками, банківської аналітикою, котируваннями акцій. На сторінки найвпливовішого видання про фінанси за півроку користувачі заходили більше 56 млн разів.

На другій сходинці топ-10 - Курс України (kurs.com.ua). Курсами валют, новинами з області бізнесу і фінансів, а також суміжними подіями з цієї області читачі сайту цікавилися більше 41 млн разів.

Третє місце зайняв FINANCE.UA (finance.ua) - один з найбільш популярних і шанованих у сфері фінансів портал країни. Його відвідуваність - 18,57 млн візитів.

На четвертому місці рейтингу з показником 15,63 млн переглядів виявився необхідний для всіх бухгалтерів ресурс Бухгалтер 911 (buhgalter911.com). Замикає п'ятірку лідерів ще один схожий за тематикою сайт Бухгалтер.com.ua (buhgalter.com.ua) - 7,78 млн відвідувань.

Решта учасників рейтингу розташувалися так:

Prostobank.ua - 7,204 млн переглядів;

ДеньгіUA (dengi.ua) - 7,079 млн;

Економічні Новини (enovosty.com) - 5,624 млн;

Ліга.Фінанси (finance.liga.net) - 4,638 млн;

InVenture (inventure.com.ua) - 1,539 млн. сесій.

* У дослідженні взяли участь сайти з каталогу PRNEWS.IO відповідної тематики, дані про які базуються на аналітиці SimilarWeb. Період - з січня по червень 2021 р.