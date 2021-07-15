Лікар назвала причини появи пігментних плям на шкірі

Пігментація - процес природний, який у більшості людей розвивається з віком. Однак існує ряд факторів, здатних прискорити цей процес, повідомляє Російська газета.

Один з них - захоплення фруктовими кислотами, вважає лікар-дерматолог Тетяна Єгорова. Це всілякі пілінги та засоби для догляду на їх основі.

Також ризик появи пігментації існує, якщо було якесь освіту, наприклад, прищик, а людина його розколупав і позасмагав. В такому випадку може утворитися пігментні плями, так звана поствоспалітельная пігментація.

Плями на шкірі можуть з'явитися і в наслідок використання деяких медичних препаратів. Так, нерідко такий вплив надають тетрациклінові мазі.

Ще один фактор, який може спровокувати пігментацію, - лазерні процедури, зокрема лазерна епіляція.