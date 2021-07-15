Ірина Федишина: літній образ на прогулянці з татом

Популярна співачка Ірина Федишин прогулялася з татом. Вони відправилися ви один з львівських парків. Артистка поділилася рідкісними фото, а також продемонструвала бездоганний літній образ в білій сукні, повідомляє 24 Канал.

Ірина Федишин часто ділиться з багатотисячною аудиторією шанувальників яскравими кадрами з родинного та творчого життя. В особистому блозі в інстаграмі співачка розмістила фото, де разом з батьком вона побувала в Стрийському парку, у Львові.

Ірина для прогулянки обрала вишукану сукню білого кольору. Вбрання мало тонкі бретелі, красиве декольте та пишну спідницю довжини міді. Такий look зірка поєднала з кольоровими туфлями-човниками на високих підборах.

Фото з інстаграму Ірини Федишин