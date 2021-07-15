Міжбанк: активізувалися продавці валюти

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку активізувалися продавці валюти. До великих компаній, які збільшили продажі валютних запасів, готуючись до сплати бюджетних платежів, додалися спекулянти, які вирішили штовхнути курс долара вниз і заробити на цьому.

Котирування деякий час трималися вище рівня 27,30 гривень, але перед обідом опустилися нижче, і вся подальша торгівля проходила в інтервалі 27,28-27,29 гривень.

Слідом за безготівковим пішов вниз і курс готівкового долара. В обмінниках Києва вранці четверга готівкового "американця" продавали по 27,28-27,30 гривень, а до обіду з'явилися пропозиції по 27,26 гривень. Багато операторів валютного ринку скаржилися порталу «Курс України» на брак готівкової гривні, через що були змушені знижувати цінники.

Євро на FOREX коригується після вчорашнього зростання. З 1,1850 долара він опустився до позначки 1,1808 долара. Паралельно подешевшав і готівковий євро: з ранкових 32,30-32,32 гривень цінник понизили до 32,26 гривень.

Ціна польського злотого в столиці не змінюється: як і в попередні дні, сьогодні його пропонують по 7,10-7,12 гривень.

Російський рубль сьогодні торгується в діапазоні 74,00-74,30 рубля за долар, поступово зменшуючи амплітуду коливань. Готівковий рубль в Києві вже третій день поспіль продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.