Вчені виявили, що "затяжний COVID" може мати понад 200 симптомів

Британські вчені в рамках масштабного міжнародного дослідження за участю людей із "затяжним COVID" виявили понад 200 симптомів – від "мозкового туману" і галюцинацій до тремтіння та шуму в вухах, повідомляє Укрінформ.

Дослідження показало, що вірус може вражати 10 систем органів організму, а третина симптомів може впливати на пацієнтів щонайменше пів року після одужання.

В ході дослідження, опублікованого в журналі EClinicalMedicine від The Lancet, було опитано 3762 людини з 56 країн із підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього. В результаті було виявлено 203 симптоми, з яких 66 відстежували протягом семи місяців.

Найпоширенішими симптомами були втома, нездужання після фізичних чи розумових навантажень, "мозковий туман", запаморочення, зорові галюцинації, свербіж шкіри, зміни менструального циклу, порушення статевої функції, пришвидшене серцебиття, проблеми з контролем сечового міхура, оперізувальний герпес, втрата пам’яті, погіршення зору, діарея та шум у вухах.

Афіна Акрамі, невролог з Університетського коледжу Лондона і старший автор дослідження, зазначила, що все ще відчуває симптоми через 16 місяців після зараження коронавірусом. За її словами, ймовірно, десятки тисяч пацієнтів "страждають мовчки, і не впевнені, що їхні симптоми пов'язані з COVID-19".

Дослідники також фіксували прогресування симптомів з часом. Понад 2,4 тисячі респондентів з симптомами, які тривали довше шести місяців стверджують, що вони відчували в середньому 13 симптомів протягом сьомого місяця.

Зазначається, що близько 22% людей, які брали участь в опитуванні, заявляли, що не можуть працювати після одужання.