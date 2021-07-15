У центрі Бухареста вертоліт США сів на жваву дорогу

У центрі столиці Румунії Бухаресті сьогодні, 15 липня, здійснив аварійну посадку вертоліт збройних сил США Black Hawk, який бере участь в репетиції до Дня авіації (20 липня), повідомляє Деловая столица.

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Як повідомляється, вертоліт здійснив екстрену посадку після того, як пілоти повідомили про проблеми.

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При цьому він збив два світлових стовпи і ледве уникнув автомобільної пробки.

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Про травми серед пілотів і учасників дорожнього руху не повідомляється.

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