Астрологи розповіли, у кого зі знаків Зодіаку шлюб викликає огиду

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які не поспішають офіційно вступати в сімейні стосунки, повідомляє УНИАН.

Стрілець

Їх не приваблює шлюб, бо більшу частину свого часу їм доведеться присвятити сім'ї. Але вони до цього не готові.

Водолій

Водолії не люблять ні під кого підлаштовуватися, тому слово "шлюб" у них викликає справжню огиду.

Лев

Леви завжди знаходяться в пошуках чогось кращого. Вони можуть з вами вступити у стосунки, але якщо на горизонті з'явиться хтось крутіше, вони одразу ж вас кинуть.

Телець

Тельцям комфортно на самоті, тому шлюб їм і не потрібен.