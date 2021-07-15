Microsoft "оживить" легендарного помічника в Office

Компанія Microsoft запустила незвичайний челендж для своїх шанувальників, в результаті якого вона "оживить" легендарного помічника Скріпку. Анімований персонаж Clippy може з'явитися в Office вже незабаром, повідомляє УНИАН.

Челенджем і радісною новиною компанія поділилася на своїй сторінці в Twitter﻿.

Так, розробники компанії написали, що Скріпка з'явиться в Microsoft 365 у вигляді емодзі, якщо пост із зображенням анімованого помічника збере понад 20 тисяч лайків. Користувачі не шкодували відміток "подобається", в результаті чого публікація вже зібрала майже 150 тисяч лайків.

Тепер, якщо Microsoft виконає свою обіцянку, легендарний помічник на прізвисько Скрепиш знову з'явиться в Office. Скріпку намагалися повернути кілька років тому.

Тоді співробітники компанії "відроджували" помічника у вигляді анімованих стікерів для Microsoft Teams, проте вже через кілька днів Clippy знову видалили. Причиною так званого "звільнення" компанія назвала той факт, що Скріпка не відповідала сучасному дизайну і бренду корпорації.