Легкий спосіб заморозити малину на зиму: в силіконових формочках
Заморозити малину в силіконових формочках без цукру – простий і оригінальний спосіб, який допоможе зберегти максимум вітамінів. Мити ягоди не варто, інакше вони розм'якнуть і втратять форму, повідомляє Сегодня.
Роблять це у різні способи: цілою, у вигляді пюре, з цукром і без нього. Заготовлені ягоди можна додавати в смузі, компоти, алкогольні коктейлі, використовувати для приготування десертів, пирогів і пиріжків, сорбетів або соусів до морозива.
Як заморозити малину в формочках
Час приготування:
- 5 хвилин + час на заморожування
- Малину перебрати, викинути зіпсовані ягоди. Поділити на дві частини.
- Викласти на дно силіконових формочок для кексів цілі ягоди. Малину, що залишилася, подрібнити в пюре.
- Залити ягоди отриманим пюре.
- Поставити силіконові форми на обробну дошку або на тацю, відправити в морозильну камеру на 2-3 години.
- Акуратно дістати заготовки з форм і перекласти в пакети із застібкою. Повернути в морозилку на зберігання.
- У разі потреби діставати потрібну кількість малини і розморожувати. Ягоди можна змішувати з цукром, цукровою пудрою або медом.