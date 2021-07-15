Легкий спосіб заморозити малину на зиму: в силіконових формочках

Заморозити малину в силіконових формочках без цукру – простий і оригінальний спосіб, який допоможе зберегти максимум вітамінів. Мити ягоди не варто, інакше вони розм'якнуть і втратять форму, повідомляє Сегодня.

Роблять це у різні способи: цілою, у вигляді пюре, з цукром і без нього. Заготовлені ягоди можна додавати в смузі, компоти, алкогольні коктейлі, використовувати для приготування десертів, пирогів і пиріжків, сорбетів або соусів до морозива.

Як заморозити малину в формочках

Час приготування:

5 хвилин + час на заморожування