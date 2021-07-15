ЄС не для всіх: куди можуть поїхати відпочивати вакциновані українці

В Україні від COVID-19 провакцинували майже 2,5 млн людей, з яких половина отримали обидві дози. Тож для все більшої кількості українців стає актуальним питання: куди можна поїхати у відпустку, якщо уже пройшов вакцинацію, повідомляє Деловая столица.

14 липня ЄС рекомендував державам-членам дозволити в’їзд українцям, але кожна країна сама вирішуватиме, чи включати Україну у свій "зелений" список та якими будуть умови мандрівки. Тепер МЗС очікує нових домовленостей про відкриття раніше закритих для наших громадян країн. Деякі країни ЄС уже відкриті для щеплених українців та/або тих, які надаватимуть на кордоні "свіжі" негативні ПЛР-тести або довідку про перенесену хворобу.

Передбачається, що ті країни ЄС (і не лише), які досі були закритими для українських мандрівників або вимагали проходити довгий (10-14 днів) карантин після прибуття, проситимуть надати сертифікат вакцинації. В Україні такий запрацював у тестовому режимі у "Дії" з 1 липня: уряд наголошував, що наша держава є першою з-поза країн ЄС, яка впровадила такий документ. Сертифікат має українську й міжнародну версію. Отримати документ можуть люди, які вже отримали дві дози вакцини від COVID-19, але поки він працює лише у тестовому режимі і всі місця на тестування сертифікату вже зайняті. Загалом на випробовування системи записалося понад 34 тисячі людей і, теоретично, ті з них, які отримали дві дози визнаного певною країною препарату, вже можуть перетнути її кордон з сертифікатом Мінцифри. Раніше ж в Україні видавалися лише паперові міжнародні сертифікати вакцинації, які визнавали лише Угорщина, Туреччина та Болгарія.

Поки що в Україні є чотири вакцини — Sinovac, Pfizer та AstraZeneca (нова назва — Vaxzevria) та Covishield (за ліцензією AstraZeneca). 5 липня в Україні зареєстрували Johnson & Johnson, також влада обіцяє поставки американської Moderna. Своєю чергою, Євросоюз офіційно визнає чотири вакцини — Pfizer, Moderna, Vaxzevria та Johnson & Johnson. З огляду на ймовірне відкриття ЄС, пришвидшення темпів вакцинації та запуск сертифікатів, журналісти вирішили розібратися, які країни світу визнають наявні у нас препарати, куди вʼїзд взагалі поки неможливий, а хто пускає наших громадян як і раніше — без зайвих папірців.

Можливості для щеплених Sinovac

Щеплених вакциною проти коронавірусу китайського виробництва Coronavac (Sinovac) пускають до тринадцяти країн. Цей препарат поки не визнаний усіма країнами ЄС, проте визнаний ВООЗ. Вакциновані туристи з України з міжнародним свідоцтвом про щеплення можуть полетіти до:

Іспанії (вʼїзд дозволений лише щепленим туристам); Естонії (вʼїзд дозволений лише щепленим туристам), Австрії (нещеплені можуть вʼїхати з негативним ПЛР-тестом або довідкою про одужання від COVID-19 за умови проходження 10-денного карантину); Нідерландів (вʼїзд дозволений лише щепленим туристам); Молдови (нещеплені можуть вʼїхати з негативним ПЛР-тестом або за умови проходження 14-денного карантину); Угорщини (нещеплені можуть вʼїхати з дозволу угорської поліції та 10-денним карантином); Туреччини (приймає також довідку про одужання, негативні ПЛР та експрес-тести); Греції (приймає й довідку про одужання, негативні ПЛР та експрес-тести); Болгарії (приймає також довідку про одужання, негативні ПЛР та експрес-тести); Португальської Мадейри (від нещеплених приймає негативний ПЛР-тест або довідку про одужання). Грузії (нещеплені мають зробити ПЛР-тест для вʼїзду та на третій день перебування в країні); Словенії (також приймає негативні ПЛР та експрес-тести); Єгипет (нещеплені можуть надати негативний ПЛР-тест або зробити його при вʼїзді).

Деякі з цих держав просять заповнити спеціальні анкети, посилання на які можна знайти тут. ПЛР-тести та інші документи для вʼїзду мають бути продубльовані англійською мовою, міжнародний сертифікат вакцинації у додатку "Дія" вже створений саме нею.

Куди можна поїхати з щепленням Pfizer

Більшість урядів різних країн світу встановили правило: вʼїзд дозволений вакцинованим мандрівникам лише через два тижні після отримання другої дози. Pfizer — не виняток. Подекуди число днів, які мали пройти від повної вакцинації може бути скорочене до 10 чи 7, цю інформацію треба перевіряти на сайті МЗС щодо країни, до якої планується мандрівка. Усі тринадцять перерахованих вище країн також визнають Pfizer і без проблем дозволяють вʼїзд туристам з України, вакцинованим цим препаратом. Крім них, із Pfizer також відкритий вʼїзд до:

Кіпру (приймає також негативний ПЛР-тест, слід буде зробити повторний в аеропорту острівної держави);

Хорватії (приймає також довідку про одужання, негативні ПЛР та експрес-тести);

Німеччини (вʼїзд дозволений лише щепленим туристам);

Румунії (приймає також негативні ПЛР-тести для довідки про одужання, для інших — двотижневий карантин).

Для вʼїзду потрібно надавати цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації у цифровій або в паперовій формі, виданий іноземною мовою. У випадку, наприклад, з Хорватією, мандрівникам також потрібно буде продемонструвати документ про сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

Попри те, що весь ЄС офіційно визнає Pfizer — це не означає, що українців із ним пускають до усіх європейських країн. Кожна держава самостійно ухвалює рішення про те, чи відкривати кордони для громадян України.

Відкриті країни для українців, щеплених AstraZeneca

Англо-шведська компанія AstraZeneca виробляє за своєю ліцензією дві вакцини проти COVID-19 — Vaxzevria, яку розробили в Оксфордському університеті, та Covishield, яку виробляють в Індії. Це єдині препарати в Україні, які є взаємозамінними — перша доза Vaxzevria, а друга — Covishield — цілком прийнятний варіант, на відміну від змішування, наприклад, Sinovac та Pfizer. Проте в українців, які отримали хоча б одну дозу Covishield з Індії, можуть виникнути проблеми із вʼїздом до ЄС, адже поки що блок офіційно визнає лише Vaxzevria.

Vaxzevria нині визнають всі країни, які відкриті для українців із Pfizer та/або Sinovac. З Covishield же українцям поки що офіційно можна подорожувати до пʼяти країн:

Австрії; Німеччини; Греції; Іспанії; Естонії.

У МЗС зазначили, що якщо ви отримали першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca, то чи дозволяти вам вʼїзд, вирішуватимуть у країні, яка вас прийматиме.

Вільний вʼїзд для українців

Кілька країн світу пускають українців за тими самими правилами, що діяли і в допандемічні часи. Аби до них потрапити, не потрібні ані тести, ані вакцинація, ані жодні інші довідки. Без обмежень можна їхати, наприклад, до Чорногорії, а звідти без тесту до її балканських сусідок — Сербії, Албанії та Північної Македонії. Неважливо, якою буде країна прильоту та вильоту: між цими державами можна вільно подорожувати.

Таке рішення уряди цих держав ухвалили переважно через конкуренцію і складний 2020 рік, під час якого вони втратили істотні частини свого ВВП через обмеження і закриття.

Азія, США та Латинська Америка

Азійські країни та території поки що не налаштовані відкриватися для туристів. Китай, Японія, Індонезія, Філіппіни зачинені для мандрівників, проте із ПЛР-тестом відкриті Мальдіви. З туристичною метою (але переважно через політичні причини) заборонений і вʼїзд до Білорусі.

Водночас з негативним ПЛР-тестом для вʼїзду, повторним на 3-5 день після прильоту та дозволом на подорож від лікаря дозволений вʼїзд до США. Слід врахувати, що не через всі країни Європи вдасться потрапити до Америки транзитом, тож надійніше буде летіти через Туреччину. Дозволений також вʼїзд до Домініканської Республіки. З негативним ПЛР-тестом при вʼїзді та карантином можна потрапити у до Куби, проте зараз у країні проходять антиурядові протести, тож подорож може бути небезпечною.

Велика Британія поки що не пускає без карантину навіть повністю вакцинованих туристів, але дозволяє вʼїзд українцям із 8-денним карантином та трьома ПЛР-тестами: під час перетину кордону, на другий та восьмий день самоізоляції.

Нині Єврокомісія працює над спільною позицією щодо в’їзду туристів у ЄС, але наразі держави-члени лише розпочали процес національних консультацій про те, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону. Тим часом ВООЗ просить людей не змішувати різні вакцини проти коронавірусу самостійно.

Слід памʼятати, що ситуація із відкриттям кордонів у світі стрімко змінюється, особливо в умовах вакцинації, одночасного зменшення випадків COVID-19 та небезпеки штаму "Дельта", через який деякі країни можуть посилювати карантин. Тому при плануванні мандрівки потрібно перевіряти актуальну інформацію перетину кордону. З додатковими розʼясненнями і відповідями на найпопулярніші запитання щодо подорожей в часи пандемії можна ознайомитися на сайті Міністерства закордонних справ.

Автор: Вікторія Хожаінова