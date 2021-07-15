Голова ВР пропонує позбавляти мандата за невиконання нардепами своїх обов'язків

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков виступає за доопрацювання і повторне направлення до Конституційного Суду України законопроекту, що передбачає позбавлення повноважень народного депутата за систематичне нехтування обов'язками і прогули пленарних засідань, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це принципова річ, яку, так чи інакше, треба буде зробити. Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроекти. Ми на них отримали негативний висновок Конституційного Суду" , - сказав Разумков.

Він зазначив, що позбавлення мандата народного депутата за невиконання обов'язків має бути передбачено в Конституції:

"Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов'язків народного депутата".

Глава Верховної Ради нагадав, що Конституційний Суд також надав негативний висновок законопроекту, який передбачав внесення змін до Основного Закону і дозволив би позбавляти мандата за неперсональное голосування в парламенті.

У той же час він зазначив, що проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом введення Кримінальної відповідальності за такі дії і сенсорної кнопки при голосуваннях парламентаріїв.