Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Накопичені прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України станом на 31 березня 2021 року склали 51,785 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 39,398 млрд доларів, боргові інструменти 12,387 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 16,722 млрд доларів.

На другому місці - Нідерланди (10,011 млрд доларів), на третьому - Швейцарія - 3,380 млрд доларів.

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 895 млн доларів: Росія знаходиться на десятому місці, після США - 938 млн доларів.

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (37,386 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів.

Автор: Олександр Білоус