Громадам дозволили засновувати ліцеї

У четвер, 15 липня, Верховна Рада України прийняла в другому читанні й в цілому законопроєкт № 4621-1, який дозволяє засновувати ліцеї в населених пунктах, де проживає менше ніж 50 тисяч осіб, повідомляє Страна.ua.

"За" відповідний документ проголосувало 334 народних депутатів в ході чергового засідання парламенту у четвер, 15 липня.

"Реалізація проекту акта дозволить продовжити впровадження реформи повної загальної середньої освіти та сформувати сучасну мережу її установ, забезпечить реалізацію конституційної гарантії здобуття повної загальної середньої освіти всіма дітьми, без винятків і дискримінації", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, згідно з документом, впровадження освітньої реформи переноситься з 2024 на 2027 рік.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина в своєму Telegram-каналі розповіла, що законопроєкт дозволяє створювати ліцей будь громаді, яка здатна це зробити, незалежно від кількості населення.

При цьому мінімальна кількість класів в такому ліцеї - 2, а кількість профілів -3. У складі ліцеїв дозволено функціонування початкової і середньої шкіл. При гімназії, з певними умовами, дозволили функціонування дитячого садка.

"У дітей, які лікуються в стаціонарі, буде можливість отримувати повноцінне дошкільний і повну загальну середню освіту. Зобов'язали Кабмін в бюджеті закласти кошти на створення якісної старшої профільної школи! Швидше за все, це буде окрема субвенція", - написала нардеп.

Нагадаємо, раніше в Раді запропонували проєкт закону, згідно з яким старші класи в школах, де буде менше ніж 50 випускників повинні бути ліквідовані. Сьогодні в залі парламенту прибрали цю норму.