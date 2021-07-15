НБУ встановив кваліфікаційні вимоги до колекторів

Національний банк затвердив Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній, повідомляє ЮрЛіга.

Відповідна постанова Правління Національного банку від 9 липня 2021 року № 77 "Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній" набрала чинності 14 липня.

Зокрема, регулятор установив вимоги до ділової репутації та професійної придатності таких осіб. Колекторські компанії будуть зобов'язані перевіряти та контролювати, чи відповідають їх працівники визначеним вимогам.

Працівники колекторської компанії або заявника, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами фінансових послуг, та залучені особи повинні протягом усього часу обіймання відповідної посади / виконання функцій відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) щодо професійної придатності - мати достатній рівень знань для виконання вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, уключаючи вимоги до безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг під час урегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), та законодавства України про захист персональних даних;

2) до ділової репутації - не мати судимості за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, проти життя та здоров'я особи, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку.

Колекторській компанії або заявнику забороняється призначати кандидата на посаду, що передбачає безпосередню взаємодію зі споживачами фінансових послуг, чи залучати для безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим у Положенні, та/або не пройшли перевірку на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у Положенні.

Колекторська компанія повинна періодично (щонайменше один раз на рік) здійснювати контроль за відповідністю працівників колекторської компанії, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами фінансових послуг, та залучених осіб вимогам законодавства України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг під час урегулювання простроченої заборгованості та Положення.

Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності працівників колекторської компанії, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами фінансових послуг, та залучених осіб кваліфікаційним вимогам, установленим у Положенні (у разі отримання/виявлення інформації, що може свідчити про невідповідність цих осіб кваліфікаційним вимогам).

Колекторська компанія в разі отримання вимоги Нацбанку про усунення порушення шляхом відсторонення працівника (працівників) від безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг забезпечує переведення такого працівника на посаду, що не передбачає безпосередньої взаємодії зі споживачами фінпослуг, протягом п'яти робочих днів із дня отримання відповідної вимоги і повідомляє Національний банк про вжиті заходи протягом трьох робочих днів із дня вжиття відповідних заходів.

Колекторська компанія в разі отримання вимоги Національного банку про усунення порушення шляхом відсторонення залученої особи від безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг забезпечує припинення цивільних договорів з такою залученою особою протягом п'яти робочих днів із дня отримання відповідної вимоги та повідомляє Національний банк про вжиті заходи протягом трьох робочих днів із дня вжиття відповідних заходів.