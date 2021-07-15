Газпром за низькою ціною розпродає газ ПП-2 на 2022 рік

«Газпром експорт» нарощує продажі газу в Європу на своїй біржі за ціною вдвічі нижче за котирування в країнах ЄС з доставкою у 2022 році, повідомляє Oilpoint.

Про це свідчать дані електронного торговельного майданчика (ЕТМ).

За перші дев’ять днів липня компанія вже продала близько 500 млн кубометрів, тоді як у березні – всього 276 млн кубометрів, у квітні – 736 млн, у травні – 1 млрд, а в червні – 1,15 млрд кубометрів.

При цьому «Газпром» пропонує досить привабливі ціни. Якщо на нідерландській біржі TTF паливо з поставками цієї зими і в першій половині 2022 року торгується на рівні $ 253- $ 400 за тисячу кубометрів, то російський газ на перший квартал і весь 2022 рік – по $ 180.

Очевидно, російська компанія розраховує на те, що у 2022 році вже буде працювати «Північний потік-2».