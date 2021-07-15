НБУ оцінив внесок локдаунов в падіння ВВП

Національний банк України (НБУ) оцінює спад валового внутрішнього продукту України (ВВП) у січні-червні 2021 року через карантинні обмеження в 0,6 процентного пункту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заступник глави НБУ Юрій Гелетій повідомив в інтерв'ю.

"Негативний вплив карантину в першому півріччі цього року на річний реальний ВВП склав всього 0,6 п.п.", - сказав Гелетій.

При цьому заступник голови НБУ зазначив, що карантин у січні 2021 року і карантин червоних зон не мали такого істотного впливу на економіку, як карантин 2020 року.