В Україні ввели пільги для електромобілів і авто з ГБО

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні". Закон спрямований на розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв та комплектуючих виробів до них, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ﻿. Згідно Закону до 1 січня 2026 року, звільняються від ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України нових транспортних засобів (у тому числі вироблених в Україні), оснащених ДВЗ з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

Закон спрямований на розвитку виробництва в Україні електромобілів. Джерело: BMW

Крім того, до 1 січня 2031 року, звільняються від ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що ввозяться підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва:

транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

транспортних засобів, оснащених ДВЗ з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі;

несамохідних трамвайних вагонів та вагонів метро.

Також Законом до 31 грудня 2035 року (включно), звільняються від оподаткування суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва:

електродвигунів призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

зарядних пристроїв для літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

електричних транспортних засобів;

транспортних засобів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

Вивільнені кошти можна буде використовувати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у галузі електричного транспорту, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій.

Крім того, заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин запропонував дозволити державним установам купувати недорогі електромобілі.