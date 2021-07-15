Прогноз погоди на п'ятницю: спека й невеликий дощ

На деякі області України проллють довгоочікувані та такі бажані в спеку дощі. У інших же областях погода залишиться спекотною та хмарною.

Отже, у п'ятницю, 16 липня, середня температура по країні становитиме 31-34°С удень і 19-22°С уночі. І тільки у Львівській та Одеській областях градусник покаже трохи меншу температуру днем - від 30 до 32°С, уночі ж у цих областях буде навіть тепліше - близько 20-23°С.

На заході тривають дощі. Цього разу без гроз, і тепер до Закарпаття, Львівської та Івано-Франківської області приєднається ще й Тернопільська. Також незначні дощі випадуть у Житомирській, Київській областях, а також на півночі та на сході країни. На решті території буде хмарно з проясненнями.

Найбільш вітряна погода буде на сході та в центрі країни - там очікуються пориви, у середньому, 11-14 км/год, в Харківській області можливі шквали до 22 км/год, в Черкаській - до 18 км/год. На півдні, на заході України і в Криму прогнозують від 4 до 14 км/год, в Івано-Франківській області можливі шквали до 22 км/год. На півночі країни буде вітер 7-18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 16 липня в усіх регіонах країни, крім півдня, буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 16 липня очікується температура від 23 до 33°С протягом дня, 7-11 км/год, а також невеликий дощ.