Держспоживслужба офіційно скасувала скандальний штраф для Нової пошти

Робоча група Державної служби з питань безпеки харчових продуктів в ході розслідування встановила, що перевірки у відділеннях "Нової пошти" у Харкові та Чугуєві були проведені з процесуальними порушеннями, повідомляє UBR.

З урахуванням висновків робочої групи керівництво Держспоживслужби прийняло рішення про скасування цих постанов про штрафи.

"За результатами обробки матеріалів робоча група встановила факти процедурних порушень і прийшла до висновку про наявність підстав для скасування винесених Держспоживслужбой в Харківській області постанов про накладення стягнень", - зазначили у відомстві.

При цьому інспектори також встановили перешкоджання діяльності посадових осіб під час перевірок. Але самі перевірки проводилися з порушеннями.

Крім того, Держспоживслужба в Харківській області повинна вжити заходів для відновлення прав споживачів, які поскаржилися на "Нову пошту".

Нагадаємо, Госпотребслужба в Харківській області оштрафувала "Нову пошту" на 171 млн грн і 154 млн грн "за створення перешкод інспекторам під час перевірки відділень". Підставою для перевірок стали скарги клієнтів: про розбитий акваріум і неправильний розрахунок.

За підсумками розслідування інциденту з перевіркою комісія попередньо рекомендувала голові Госпотребслужби повністю скасувати 151 млн грн штрафу.