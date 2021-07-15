Помер російський музикант Петро Мамонов

У Росії помер відомий музикант і актор Петро Мамонов. Останні тижні Мамонов хворів у важкій формі коронавірусом, повідомляє Страна.ua.

Про смерть музиканта повідомила його дружина.

Мамоновтакож відомий, як поет, радіоведучий, засновник групи "Звуки Му". Здобув популярність завдяки ролям у фільмах "Голка", "Острів", "Цар".

1 липня 2021 року стало відомо, що 70-річного артиста в тяжкому стані госпіталізували з коронавірусом в реанімаційне відділення клініки в Комунарка, де його підключили до ШВЛ.

Дружина музиканта Ольга повідомила журналістам, що ступінь ураження легень у нього досягла 87%. ЗМІ писали, що він не робив щеплення, оскільки майже весь час жив в селі.

Рок-група Мамонова "Звуки Му" з'явилася в 1980-х. Петро Мамонов на сцені влаштовував справжній перфоманс - пускав піну з рота, танцював, імітував непристойні рухи.