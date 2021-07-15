У Латвії скаржаться на брак українських збирачів врожаю

У Латвії не вистачає працівників для збору ягод - в попередні роки роки цим займалися приїжджі працівники, в основному з України, але зараз вони вибирають інші країни Євросоюзу для роботи - з більш сприятливими умовами в'їзду, повідомляє Страна.ua.

Одна з підприємниць, яка займається вирощуванням ягід, заявила, що половина її врожаю так і не буде зібрана і згниє на грядці. При цьому на зборі ягід в Латвії можна заробити до півтори тисячі євро на місяць, тим не менш знайти працівників не просто.

"Ми намагалися залучити жителів Латвії. Прийшли люди, прийшли дуже хороші люди, але їх занадто мало, щоб прибрати ці поля. Їх може зібрати тільки велика кількість робітників, але такої кількості місцевих ресурсів немає", - каже господиня підприємства Mālpils zemenes.

Раніше на ягідних господарствах працювали приїжджі збирачі ягід, здебільшого українці. Але тепер вони стали вибирати інші країни Євросоюзу для роботи, де їм можуть надати кращі умови праці.