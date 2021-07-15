У Держдумі хочуть прирівняти прописку в ОРДЛО до російської

Депутат Держдуми Росії Андрій Козенко запропонував запровадити "спеціальну форму реєстраційного обліку" мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей із паспортами РФ, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав на форумі «Росія-Донбас: єдність пріоритетів».

За словами росіянина, така форма буде рівнозначна реєстрації на території РФ.

"Я пропоную запровадити особливу форму реєстраційного обліку, яка повинна стати рівнозначною реєстрації за місцем проживання в межах РФ" , — сказав Козенко

Ті російські паспорти, які в спрощеному порядку видають жителям Донбасу з 2019 року, не мають штампа про реєстрацію місця проживання в РФ.