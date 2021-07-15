Екс-нардепа Жеваго оголошено в міжнародний розшук

За запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради III-VIII скликань у міжнародний розшук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник банку "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи", - повідомляє прес-служба ДБР.

Як повідомлялося, 2019 року ДБР заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн.