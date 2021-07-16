На європейському ринку з'являться електромобілі з США

Офіційне підтвердження планів було оприлюднено у відкритому листі до потенційних клієнтів в Європі, повідомляє 24 Канал.

Едектропроізводітель підтвердив цю новину електронним листом, направленим потенційним клієнтам в Європі через "Центр залучення клієнтів" фірми. В електронному листі Rivian зазначає: "Ми плануємо розширити продажу в Європі ще на початку 2022 року".

Фото: електричні позашляховики Rivian R1T і R1S / Rivian

Зараз у Rivian є офіс в англійському Уокінгу - рідному місті компанії McLaren. Можливо, експансія на Старий континент почнеться саме звідти. Ще в кінці 2020 року засновник і виконавчий директор Rivian Ер Джей Скаріндж підтвердив, що компанія буде випускати компактні моделі, орієнтовані на китайський і європейський ринки. Разом з тим було підтверджено, що в Європі буде планується локальне виробництво.

Фото: електричні позашляховики Rivian R1T і R1S / Rivian

У США вже в цьому місяці перші покупці почнуть отримувати свої електричні пікапи Rivian R1T. У Канаді машини почнуть прибувати до покупців в листопаді. Швидше за все, Rivian спочатку доповнить пікап електричним позашляховиком R1S на місцевому ринку, а вже потім почне розширення за межі Північної Америки.

Фото: електричні позашляховики Rivian R1T і R1S / Rivian

В електронному листі не вказано, чи направляються R1T і R1S в Європу, або це будуть обіцяні більш компактні моделі.