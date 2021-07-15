НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява
У четвер, 15 липня, в київському метрополітені людина впала під потяг. Співробітники оголосили, що НП сталася на станції "Лівобережна", повідомляє РБК-Украина.
Інцидент стався близько 17:30. На місці працюють відповідні органи.
Зараз поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".
"На перегоні "Дарниця" – "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці", – йдеться у повідомленні.
Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.
Раніше ми повідомляли, що у київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою.
Автор: Тетяна Самарук