НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява

У четвер, 15 липня, в київському метрополітені людина впала під потяг. Співробітники оголосили, що НП сталася на станції "Лівобережна", повідомляє РБК-Украина.

Інцидент стався близько 17:30. На місці працюють відповідні органи.

Зараз поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".

"На перегоні "Дарниця" – "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці" , – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.

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Раніше ми повідомляли, що у київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою.

Автор: Тетяна Самарук