В Україні посилять відповідальність за незаконний видобуток копалин

В Україні посилили відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №3576, повідомляє РБК-Украина.

Документ вносить зміни у статтю 240 Кримінального кодексу.

Розміри штрафів

За незаконне видобування корисних копалин місцевого значення загальною вартістю понад 510 гривень загрожує штраф від 8,5 до 13,6 тисячі гривень або обмеження/позбавлення волі до 3 років. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 1,7 тисячі гривень або загальнодержавного будуть карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або обмеженням/позбавленням волі до 5 років. Порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені на об'єктах природно-заповідного фонду. Або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або раніше судимим за такий злочин, або службовою особою з використанням службового становища.

Крім того, будуть позбавляти волі на строк від 5 до 8 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені організованою групою, шляхом підпалу, вибуху, спричинили загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

Автор: Юлія Струк