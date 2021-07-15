"Майнінг-ферма", яку знешкодила СБУ, виявилася IT-компанією

8 июля 2021 года Служба безопасности Украины заявила о том, что раскрыла «крупнейшую майнинговую ферму», которая незаконно пользовалась электричеством города. И изъяла оттуда оборудование для майнинга, которое, правда, оказалось игровыми консолями PlayStation 4 Slim, повідомляє AIN.ua.

15 июля 2021 года компания ММІ Engineering, которой принадлежало изъятое оборудование, прокомментировала ситуацию со своей стороны.

Что заявляли в СБУ

По данным СБУ, в одном из бывших помещений АО «Вінницяобленерго» якобы добывали криптовалюту. По заявлению ведомства, в ферме было задействовано почти 5000 единиц компьютерной техники. Ежемесячная сумма убытков по предварительным данным могла составлять от 5 до 7 млн ​​грн.

Ферму, по заявлению ведомства, создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений «Винницаоблэнерго», находящийся на промплощадке АО, и незаконно отбирали из его сетей электричество. В ходе обыска из помещения изъяли 3800 игровых приставок и более 500 видеокарт.

На официальных фото СБУ видно, что для «майнинга» использовали консоли PlayStation 4 Slim. На них можно добывать криптовалюту, но это нерентабельно. Логичнее добывать с их помощью игровые ресурсы или прокачивать персонажей.

Что говорят в ММІ Engineering

С редакцией AIN.UA связались адвокаты, представляющие украинскую компанию ММІ Engineering, о которой, как оказалось, и шла речь в релизе СБУ. Компания занимается разработкой софта, обслуживанием сетей и тренировкой AI. Максим Бойко, адвокат Juscutum, который представляет компанию в этом деле, отметил, что правоохранители предоставили неправдивую информацию в релизе, например:

Утверждение ведомства о том, что деятельность компании была незаконной, и она отбирала свет из городских сетей, и из-за нее могли остаться без света горожане. По словам адвокатов, у ММІ Engineering заключены договоры с АТ «Вінницяобленерго» и ООО «Енера Вінниця» на поставку электроэнергии, она платит по счетам по коммерческому тарифу, по показателям счетчиков. По данным AIN.UA, договоры между такими сторонами действительно существуют. Но детально ознакомиться с их текстом не удалось.

У компании также заключен договор на аренду помещения по ул. Энергетическая, 6А, в котором и проходил обыск. Это — бывшее помещение «Вінницяобленерго», которое принадлежит сейчас компании «Альфа Енерджи» (AIN.UA ознакомился с договором аренды недвижимости).

Как стало известно AIN.UA, обыск проводили в связи с расследованием действий служебных лиц компании «Альфа Енерджи»: правоохранители подозревали их в незаконном майнинге. Компания ММІ Engineering в документах на обыск не упоминается. В ММІ Engineering не прокомментировали вопрос о том, какая конкретно деятельность велась в помещении, в котором происходил обыск, и как использовалось изъятое оборудование. Редактор AIN.UA ожидает уточнений на этот счет.

В самой «Вінницяобленерго» официально заявили, что в указанных помещениях никогда не работали майнинговые фермы. И что специалисты компании не обнаружили следов незаконного забора энергии во время обыска.

«Специалисты нашей компании вместе с представителями управления Государственной инспекции энергонадзора в Винницкой области были привлечены в качестве экспертов. В ходе обследования представители контролирующего органа не выявили ни одного факта кражи электрической энергии. Поэтому информация о многомиллионых кражах электроэнергии не соответствует действительности», — заявили в «Вінницяобленерго».

Последствия обыска

В ММІ Engineering говорят о том, что обыск полностью парализовал ее деятельность, что изъятое оборудование стоит порядка 30 млн грн, и что компания пытается его вернуть. Из-за обыска у нее также возникли сложности с иностранными инвесторами, которые теперь сомневаются в дальнейших инвестициях и видят в них риски (по данным госреестров, владелец ММІ Engineering — компания «ЗАФАР ТЕХНОЛОДЖИ» из ОАЭ).

После обыска помещение выглядит так:

Фото компании ММІ Engineering



Фото компании ММІ Engineering

Юристы компании обратились с жалобами на незаконные действия СБУ в Печерский районный суд Киева (по решению которого и проводился обыск), а также в Офис Генерального прокурора.