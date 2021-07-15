100 млрд за чужие газовые долги и новая платежка за коммуналку

В Україні вирішили списати мільярдні борги за газ для всіх учасників ринку. З бюджету можуть витратити близько 100 млрд грн, левова частка цих грошей покриє недоплату компаній Дмитра Фірташа. Але в той час як одним українцям борги списують, іншим уже підготували третю платіжку за блакитне паливо, повідомляє Обозреватель.

Заборгованість на ринку газу досягла рекордних 100 млрд грн. На це є кілька причин. Наприклад, ручне регулювання тарифів: з одного боку влада підвищувала вартість блакитного палива, а з іншого – не дозволяла збільшувати вартість опалення і гарячої води (а вона на 70-80% залежить від вартості газу).

Ще одна причина – в Україні досі немає 100% обліку блакитного палива, а останні кілька років облгази саботували перегляд норм споживання і заднім числом нараховували борги нібито виходячи з "температурних коефіцієнтів".

В результаті "слуги" одним щедрим рішенням вирішили закрити борги всіх: і населення за "температурні коефіцієнт", і облгазів, і газзбутів, і постачальників тепла. Але щедрість ця умовна: гроші виділять з бюджету, а значить, заплатить за борги кожен українець.

"Замість того, щоб впровадити стовідсотковий облік газу, облгази по черзі оскаржували кожну спробу уряду знизити норми споживання газу. І щоб закріпити ефект, виставили весь віртуально спожитий газ у рахунках споживачам, але без вимоги оплати. Тобто заборгованість у споживача є, але спроб її стягнути облгаз не робить" , – розповідає координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

Фактично парламент виписав платіжку на 100 млрд грн для всіх платників податків. Правда, частина цих боргів, передусім постачальників тепла і гарячої води, дійсно виправдана. Наприклад, як розповів глава "Укртеплокомуненерго" (асоціація постачальників тепла і гарячої води) Арсентій Блащук, тільки на різниці тарифів на газ і тепло утворилася діра в 27 млрд грн.

І за законом, якщо держава ухвалює рішення штучно обмежити ціни або тарифи, то разом з тим вона має компенсувати компаніям різницю між ринковою вартістю і затвердженими тарифами. "У цьому опалювальному сезоні газ за ПСО був 6,99 грн, а на ринку по 9 грн. Хто погасить цю різницю?" – задається питанням Блащук.

Головний бенефіціар такого рішення – олігарх Дмитро Фірташ, який володіє великою частиною облгазів і облгаззбутів. Його борги перед "Нафтогазом" спишуть, а це десятки мільярдів гривень.

Для одних борги списали, а для інших підготували третю платіжку

І поки одним борги за газ списують, простим українцям готують третю платіжку (крім оплати за лічильником і плати за транспортування). Тепер за обслуговування газових мереж всередині будинку теж доведеться платити.

"Виходячи з чинних змін до закону, на сьогодні за замовчуванням обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж покладено на суб'єкт розподілу газу, того, хто обслуговує зовнішньобудинкові інженерні мережі. Але за це він буде за замовчуванням виставляти рахунок власникам будинку" , – пояснив керівник Асоціації професійних управителів нерухомістю Андрій Никончук.

Поки такі платіжки не приходять, але чим сильніше зношуються труби, тим більше шансів, що рано чи пізно їх доведеться ремонтувати. І за будь-яку поломку може прийти окрема квитанція.

Глава Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко говорить, що найвигідніше буде передати внутрішньобудинкові мережі на баланс облгазів, у яких уже є досвід і фахівці. А якщо окремо наймати компанію, то витрати можуть виявитися занадто високими. Також є проблема в старих будинках малої поверховості: чим менше мешканців, тим більше доведеться платити кожній окремій сім'ї.

"Вартість обслуговування внутрішньобудинкових мереж облгазами буде залежати від будинку: висотка – це одна ситуація, хрущовка – інша" , – пояснює експерт.

Порівняно з витратами на транспортування, за ідеєю, нова платіжка не буде настільки відчутно бити по кишенях.

Загалом списання боргів головну проблему не вирішить. В Україні необхідно ввести поквартирний облік газу для всіх, а для цього доведеться встановити лічильники ще у двох мільйонів сімей. Крім того, також варто переглянути нормативи споживання блакитного палива і санкції для тих, хто і після списання продовжить накопичувати борги.