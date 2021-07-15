Що очікується на валютному ринку в четвер

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знизилися під тиском підвищеної пропозиції валюти. При цьому вони пішли нижче діапазону, в якому проходила торгівля у вівторок і середу.

Близькість періоду сплати платежів до бюджету і нездатність долара вирости підштовхнули сьогодні великі компанії до активних продажів валюти. До них приєдналися спекулянти, і в результаті їх об'єднаних зусиль котирування спочатку опустилися нижче рівня 27,30 гривень, а до закриття торгів досягли мінімумів в районі 27,265-27,275 гривень. Покупці не поспішали викуповувати долар, що подешевшав, розраховуючи, що цінник опустять ще нижче. Національний банк на ринку теж не з'явився.

Закрили торги четверга на 3,5 копійки на купівлі і на 4 копійки на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,27 / 27,33 (купівля / продаж).

На відміну від попередніх днів торги четверга відкрилися широко: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода за ціною 27,2901 гривень пройшла о 09:55. На початку торгів покупці проявили активність і підштовхнули цінник на покупку вгору до 27,308 гривень. Продавці відреагували зростанням до 27,315 гривень. Але як тільки першу хвилю попиту задовольнили, зростання котирувань припинився, а потім вони плавно пішли вниз. Вже до 12:15 опустилися нижче рівня 27,30 гривень, а після 15:00 - і нижче 27,28 гривень. Закрили торги на мінімальних денних значеннях.

Котирування закриття - 27,265 / 27,275 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 14,5 млн у порівнянні з середою і склав 108 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3001 гривень.

Офіційний курс долара на 16 липня встановлено на позначці 27,2905 гривень за долар, зниження на 1,42 копійки.

Офіційний курс євро на 16 липня встановлено на позначці 32,2369 гривні за євро, зниження на 1,13 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1805. В результаті корекції, що почалася вчора після виступу глави ФРС США Джерома Пауелла євро виріс до позначки 1,1850 долара, але потім знову почав падати і до вечора опустився до 1,1801 долара.

Російський рубль після кількох невдалих спроб вирости до 74 рублів за долар знову відновив падіння і до вечора опустився до 74,35 рублів за долар. Після 19 годин зниження рубля триває. Готівковий рубль в столиці сьогодні знову продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Головний фактор, який зараз впливає на роботу валютного ринку, - це літнє зниження ділової активності. Зменшення оборотів сприяє тому, що вихід великого покупця або продавця валюти зараз здатний розгорнути тренд в ту чи іншу сторону. Ми продовжуємо вважати, що руху безготівкового долара відбуваються в діапазоні 27,22-27,33 гривень, сформованому на минулому тижні. Зараз долар рухається до нижньої межі цього діапазону. Останній робочий день тижня, тим більше влітку, буде відзначений ще більшим зниженням активності. Як наслідок, безготівковий долар може подешевшати ще пару копійок.

Готівковий долар, який вранці продавали по 27,29-27,30 гривень, до вечора подешевшав до 27,25 гривень. Завтра вранці долар почнуть продавати по 27,25-27,26 гривень. Далі все буде залежати від поведінки міжбанку. Якщо там продовжиться зниження, буде далі дешевшати і готівковий долар.

Зниження на FOREX паралельно із здешевленням готівкового долара призвели до зниження цінника і на готівковий євро. Вранці його продавали по 27,30-27,32 гривень, а до вечора - вже по 27,25 гривень. Якщо тенденція збережеться, завтра його ціна може опуститися до 27,20 гривень.

Що стосується готівкового рубля, вважаємо, що його ціна на рівні 3,65-3,67 гривні за 10 рублів збережеться до вихідних. У разі ж, якщо рубль в світі подешевшає до долара ще більше, готівковий рубль може втратити в ціні ще пару копійок. Але це відбудеться не раніше наступного понеділка.