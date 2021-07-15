Рaperless в Україні: Рада схвалила законопроєкт у другому читанні

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроєкт №5495 про особливості надання електронних публічних послуг (Paperless), які повинні відбуватися без втручання чиновників, повідомляє Деловая столица.

"За" проголосували 238 нардепів.

Ухвалення закону зобовʼяже держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.

Запроваджується поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Прописаний принцип "мовчазної згоди". Громадяни можуть отримати е-послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну про громадянина інформацію.

У законі прописали так званий автоматичний режим е-послуг — вони будуть надаватися без втручання чиновника.

Передбачили й комплексну електронну публічну послугу. Тобто, українці зможуть отримати кілька послуг за однією заявою.