Топ-5 базових сумок на кожен день: стиліст показала трендові моделі

Для того, щоб можна було більш продумано підходити до складання свого гардеробу, варто зібрати у себе в гардеробі базові сумки, які підійдуть практично до всього, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповів стилістка Самаль Стрітстайл.

Яким критеріям повинна відповідати базова сумка:

В першу чергу, вона повинна бути високої якості - ви купуєте її не на один рік, носити будете досить часто - сумка повинна витримати сотні ваших виходів.

Вирішувати ваші завдання. Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи / ноутбук та інші речі - зрозуміло, що сумка маленького і середнього розміру не стане для вас базовою сумкою на кожен день.

У стилі мінімалізм, лаконічна - така сумка не втратить своєї актуальності.

Базових кольорів - бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний, - ці кольори найбільш універсальні.

Не забувайте про правило пропорційності.

Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку

Топ-5 сумок для базового гардероба

Шопер - для шопінгу, подорожей і в офіс.

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Рюкзак - на всі випадки життя.

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фото: instagram.com/streetstyle_looks_

На ланцюжку - ідеально для побачення і вечірніх прогулянок.

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Тоут - з такою - хоч куди в місті!

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Крос-боді - лаконічна і вмістка.

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Автор: Тетяна Турчанікова