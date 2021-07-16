Топ-5 базових сумок на кожен день: стиліст показала трендові моделі
Для того, щоб можна було більш продумано підходити до складання свого гардеробу, варто зібрати у себе в гардеробі базові сумки, які підійдуть практично до всього, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповів стилістка Самаль Стрітстайл.
Яким критеріям повинна відповідати базова сумка:
- В першу чергу, вона повинна бути високої якості - ви купуєте її не на один рік, носити будете досить часто - сумка повинна витримати сотні ваших виходів.
- Вирішувати ваші завдання. Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи / ноутбук та інші речі - зрозуміло, що сумка маленького і середнього розміру не стане для вас базовою сумкою на кожен день.
- У стилі мінімалізм, лаконічна - така сумка не втратить своєї актуальності.
- Базових кольорів - бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний, - ці кольори найбільш універсальні.
- Не забувайте про правило пропорційності.
Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку
Топ-5 сумок для базового гардероба
Шопер - для шопінгу, подорожей і в офіс.
Рюкзак - на всі випадки життя.
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На ланцюжку - ідеально для побачення і вечірніх прогулянок.
Тоут - з такою - хоч куди в місті!
Крос-боді - лаконічна і вмістка.
Автор: Тетяна Турчанікова