У Жеваго заперечують оголошення бізнесмена в міжнародний розшук

Інтерпол розглядає питання про оголошення в міжнародний розшук бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, однак остаточного рішення поки немає, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бізнесмена.

"Ми знаємо, що Інтерпол розглядає цю справу, але остаточне рішення ще не прийняте. Звертаємо увагу, що клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано в центральний офіс організації ще у жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі і потребують ретельного вивчення" , — додали прес-служба.

За словами адвокатів екс-нардепа, "звинувачення в порушенні законодавства є юридично нікчемними, і в разі доведення справи до суду будуть доказово спростовані". Кримінальне переслідування, як стверджують юристи, має замовний характер для підняття рейтингу.

"Кримінальне переслідування пана Жеваго не ґрунтується на законі. Це стало прямим наслідком оголошеної владою так званої "боротьби з олігархами" та змови великих олігархічних груп-монополістів, наближених до влади, які хочуть знищити весь чесний і прозорий бізнес в Україні" , — сказано в повідомленні.

Адвокати бізнесмена закликали владу діяти виключно у правовий спосіб з публічним оприлюдненням всієї інформації.