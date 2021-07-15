У Києві прихильники Стерненко святкують відставку Авакова

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, що на вулиці Академіка Богомольця в Києві, проходить раніше анонсована Сергієм Стерненко акція святкування відставки Арсена Авакова. Незабаром після початку на неї з'явився сам Стерненко, повідомляє Страна.ua.

фото "Країна"

Акція видалася не надто численною. Як повідомляє журналіст, станом на 20:25 під будівлею відомства зібралися не більше 100-150 осіб.

Організатори запустили музику. Хтось під неї взявся танцювати, кілька молодих людей набивали м'яч. Ніхто нічого не скандував, проте учасники розгорнули плакат з вимогою змінити систему.

На місці заходи працює поліція діалогу.