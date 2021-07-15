На Харківщині потонув 17-річний юнак

Поліція встановлює обставини загибелі 17-річного жителя Вовчанська Харківської області, тіло якого дістали рятувальники з річки Вовча, повідомляє Интерфакс-Украина.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіло хлопця направлено на експертизу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередньою інформацією, нещасний випадок стався, коли хлопець відпочивав на річці Вовча разом зі своєю сестрою. Під час плавання дівчина помітила відсутність брата. Через деякий час рятувальники дістали тіло хлопця без ознак життя.