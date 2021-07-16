Ф'юрі - Вайлдер: названо нову дату бою

Промоутерська компанія Top Rank оголосила нову дату поєдинку між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером, який довелося перенести через коронавірус, повідомляє УНИАН.

Про це пише Twitter﻿ Top Rank.

Поєдинок перенесено на 9 жовтня. Бій відбудеться в Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

Нагадаємо, що спочатку бій був запланований на 24 липня.

Ф'юрі - Уайлдер: історія протистояння