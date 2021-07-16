Як створити затишну обідню зону: добірка ефективних порад

Затишна та комфортна їдальня – одна із головних зон у кожному будинку. Як правильно організувати цей затишний простір – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Продумана, вишукана та атмосферна обідня зона – чудовий спосіб надати дому оновлену, свіжу атмосферу.

Сучасне мистецтво

До обіднього простору можна додати яскравий витвір сучасного мистецтва. Сучасні меблі часто складаються з суворих ліній та гладких кутів, що може зробити кімнату суворою та холодною. За допомогою кольорових відтінків картин можна створити тепліший вигляд.

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Не ускладнювати

За допомогою правильних меблів можна створити простий та мінімалістичний куточок. Вибираючий такий спосіб, варто продумано підібрати фарби для їдальні: вони мають поєднуватися зі столом та стільцями.

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Поєднання кольорів

У дизайні обіднього простору можна поєднати нейтральні та сміливі кольори, що стануть родзинкою їдальні.

Сміливі шпалери

Обідня зона – чудове місце для експериментів зі сміливими шпалерами. Фактурний вигляд допоможе простору набути цікавого та унікального вигляду.

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Поєднання стилів

За бажанням можна поєднати кілька стилів. До прикладу, комбо із традиційного стола, сміливих стільців та промислового світильника стане виграшним.

Різні стільці

Останньою сміливою тенденцією декорування їдальні є поєднання різних за стилем стільців. Таким чином кімната матиме сучасний та грайливий вигляд. Великим плюсом такого рішення є те, що такі меблі можна придбати на блошиних ринках чи розпродажах.