Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021

Кендалл Дженнер опублікувала у своєму блозі пару нових фото, на яких показала своє тіло у всій красі. ﻿Дані фото стануть ﻿ відмінними путівниками по наймоднішім вбранні цього літа, повідомляє РБК-Украина.

Кендалл продемонструвала цілих 8 образів: від трендового соковитого бікіні до спортивного костюма для тренувань і комбінезона для виходу у світ. Є тут також мінісукня, яка стане в пригоді для вечірок, пара кежуал-луків для зустрічей: ділових і дружніх... Всі образи вміло доповнені трендовими аксесуарами, зачісками та макіяжем. Варто взяти до уваги!

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou

фото: instagram.com/aboutyou