Скасування квитків: в транспорті Києва збирають з пасажирів гроші

В Києві скасували талони для оплати проїзду в громадському транспорті, і тепер всі поїздки цифровізовані в електронні квитки. Хоча нововведення запрацювало 14 липня, в муніципальному транспорті продовжують обходити правила, збираючи з пасажирів гроші, повідомляє РБК-Украина.

Якщо вчора в столиці водій тролейбуса продавав талончики людям, які заходять на зупинках, то сьогодні колега в автобусі просто брав з пасажирів гроші, нічого натомість не видаючи, передає "РБК-Україна".

Таке "ноу-хау" спостерігалося в автобусі №11 біля станції метро "Лісова" на кінцевій.

Те, що відбувається, потрапило на відео. На кадрах видно, як водій проходить по салону і збирає гроші за проїзд у тих, у кого немає карт. На запитання одного з пасажирів "а квиточки не потрібні?" слідує відповідь "а ми не видаємо".

"Водій 11-го збирає гроші, а талонів не дає. Їх просто немає, талони скасували відучора, 14-липня. Цікаво, куди підуть ці кошти..." - зазначає автор ролика.

Відео: Водій автобуса в Києві збирав гроші з пасажирів за проїзд, натомість не видаючи нічого

Громадяни не обурюються, просто передають суму, і чекають, коли водій закінчить збори та сяде в кабіну, щоб рушити.

У Києві водій автобуса після скасування паперових талончиків просто збирав гроші з пасажирів перед рейсом (фото: facebook.com)

Що кажуть у "Київпастрансі"

У КП "Київпастранс", відповідальному за надання послуг з перевезення пасажирів наземним громадським транспортом (тролейбуси, трамваї, автобуси, фунікулер), зауважили в коментарі "РБК-Україна", що водій взагалі не мав права так чинити.

При цьому в організації додали, що скаргу на ситуацію зафіксували.

"Він взагалі не мав право збирати гроші, тим більше талонів відсьогодні вже немає" , - наголосив представник найбільшого комунального перевізника України.

Нагадаємо, згідно з рішенням, опублікованим прес-службою КМДА, з 14 липня для користування громадським транспортом у Києві - тролейбусом, автобусом, трамваєм - треба придбати транспортну карту, або купити QR-квиток, або ж мати "Карту киянина" для пільгового проїзду.

Також ми писали про те, що в день скасування паперових талончиків в громадському транспорті Києва у тролейбусі водій попався на їх продажу.

Автор: Володимир Костирін