Зеленський пропонував Авакову подати у відставку

Президент України Володимир Зеленський пропонував екс-міністру внутрішніх справ Арсену Авакову подати заяву про відставку, сказав заступник міністра МВС Антон Геращенко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Рішення президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. І Арсен Борисович прийняв це рішення. Абсолютно спокійно і зважено. Досить давно готувалося і було відомо в вузькому колі", - сказав Геращенко в вечірньому ефірі програми "Народ проти" з Наталією Влащенко.

Заступник міністра також сказав, що Аваков має намір поїхати у відпустку "вперше за 7 років звичайним громадянином", після чого він має намір повернутися в Україну, щоб "допомагати президенту".

"Після відпустки він обов'язково повернеться в Україну, і далі буде допомагати президенту, щоб зберігати і берегти Україну і посилювати її в усіх напрямках там, де це робить президент", - зазначив Геращенко.

Крім того, за його словами, Аваков буде допомагати в роботі на посаді міністра МВС кандидату Денису Монастирському.