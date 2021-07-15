На трасі Київ-Одеса через зливи стався зсув

На автодорозі Київ-Одеса в Одеській області стався зсув через надмірні опади. Інцидент стався на ділянці траси поблизу села Троїцьке у Подільському районі, повідомляє РБК-Украина.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 337 біля села Троїцьке (Подільський район) внаслідок затяжних дощів виник зсув ґрунту та деформації дорожнього покриття" , - повідомила дорожна служба.

Через зсув крайню праву смугу на цій ділянці довелося перекрити. Наразі дорожна служба працює над відновленням траси.

"Підрядна організація виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Вже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту" , - зазначили дорожники.

Автор: Дмитро Левицький