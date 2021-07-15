В Україну наближається щільна пилова хмара з Сахари

До України наближається щільна пилова хмара з Сахари, повідомляє НикВести.

За словами синоптика Валерія Латуха, пилова хмара насувається з території Польщі. Це вдалося з'ясувати за допомогою спеціального приладу MODIS на бортах супутників Terra і Aqua.

Забруднюючі частки (аерозолі) виникають від промислових забруднень, диму від пожеж, пилу від пилових бур, морської солі, а також вулканічного попелу і смогу.

Латуха зазначив, що аерозолі загрожують здоров'ю людей, особливо хворих на астму або інші респіраторні захворювання. Аерозолі також впливають на погоду﻿ і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар.