У Білому домі стартувала зустріч Меркель і Байдена

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула у Білий дім. Там вона проведе зустріч з президентом США Джо Байденом посилаючись на журналіста "Голосу Америки" в Twitter, повідомляє РБК-Україна.

Спочатку лідери Німеччини та США проведуть переговори віч-на-віч, після чого до їх розмови приєднаються американська та німецька делегації. Після переговорів Байден та Меркель дадуть спільну прес-конференцію для преси.

Очікується, що серед тем сьогоднішньої зустрічі лідерів Німеччини та США буде російський газопровід "Північний потік-2", проти будівництва якого виступає Україна.

Автор: Дмитро Левицький