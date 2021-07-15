В Аденській затоці зламалося судно з українцями. Один моряк помер

Десять українців стали заручниками судна, що зламалося, в Аденській затоці: один моряк загинув, не витримавши спеки, повідомляє Думська.

Першого липня на судні, який моряки повинні були переправити в Індію на розпил, закінчилося пальне, а обладнання вийшло з ладу.

Одинадцять осіб екіпажу, з яких 10 - наші співвітчизники, виявилися без кондиціонерів, холодильника і продуктів в 38-градусну спеку.

Після кількох днів дрейфу рятувальні служби порту відбуксирували судно ближче до берега і поставили на якір.

На даний момент вдалося зійти з судна тільки двом членам екіпажу. Ще один, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту, так і не дочекавшись медичної допомоги.

На місці присутній консул України в Ефіопії і є представник судновласника компанії.

Складність полягає також в тому, що судно змінило назву і прапор приписки (була Ліберія став Габон) в момент, коли екіпаж вже був на судні.