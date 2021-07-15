Погроми в ПАР: кількість загиблих зросла до 117

Заворушення в ПАР, що почалися після ув'язнення експрезидента країни Джейкоба Зуми, згідно з урядовими даними, призвели до загибелі вже 117 осіб, повідомляє Интерфакс-Украина.

За інформацією південноафриканських ЗМІ в провінції Квазулу-Натал, рідній провінції колишнього президента, в заворушеннях загинули 26 осіб, крім того, повідомляється про 91 загиблого в провінції Гаутенг.

Раніше в четвер британське видання The Guardian повідомляло, що влада ПАР збирається направити 25 тис. солдатів для врегулювання протестів і заворушень, викликаних арештом Зуми.

Заворушення, що тривають з моменту арешту Зуми на початку місяця, загрожують постачі палива і продовольства по всій країні. Протести спровокували хвилю грабежів магазинів і торгових складів. Також учасники заворушень блокували дороги та інші важливі об'єкти інфраструктури. Найбільш масштабні інциденти відбуваються в провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал.