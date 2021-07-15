Зеленський відправляє у Конго 40 миротворців

Зеленський відправляє у Конго 40 миротворців

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відправить до Демократичної республіки Конго 40 людей для участі в миротворчій місії ООН, повідомляє Украинская правда.

В указі зазначається, що це є зобов’язанням України як держави-члена ООН, а також участь країни в місії ООН зі стабілізації у Конго відповідає національним інтересам держави, сприятиме

"Постановляю направити для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії загальною чисельністю до 20 осіб".
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