У Зеленського звинуватили Меркель у здачі інтересів України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель "трохи здала" інтереси України, оскільки Захід більше турбує проблема Китаю. Тому на Заході готові домовлятися з Росією, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Пані Меркель — політик, який іде. І президент з пані Меркель, я так можу сказати, не знайшли спільної мови, загального розуміння щодо цілого спектру питань, починаючи від "Північного потоку", його долі, і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмаєра". Ввічливі заяви під час пресконференції — це просто, щоб не сваритися" , — сказав Арестович.

На його думку, візит українського президента виявився безрезультатним.

"Коли президент сказав, що підтримує ці кластери (заходи для врегулювання війни на Донбасі, запропоновані Німеччиною і Францією — ред.). Він мав на увазі, що з українськими поправками, просто не став робити вибухову сенсацію під час дипломатичних заяв за результатами візиту, який фактично нічого не приніс. А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, зрештою, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії" , — сказав Арестович.

Радник вважає, що західні країни стурбовані зростанням впливу Китаю і готові домовлятися з Росією.