У Києві плакати "Шахтаря" закидали фарбою

Банери донецького "Шахтаря", розвішані на Українському домі, де проходила презентація нової форми "гірників", були пошкоджені невідомими, повідомляє Обозреватель.

Як передає tribuna.com, у плакати було кинуто білу і синю фарбу, кілька "снарядів" потрапили в полотнища. Ще кілька впало на гранітні сходи перед входом.

Біла і синя фарба. Джерело: tribuna.com

Пошкоджені банера. Джерело: tribuna.com

Зазначимо, що до цього в Києві зловмисники вирізали емблему "Шахтаря" з банером, який був розміщений на Наддніпрянському шосе і в центрі столиці. Розтяжки були присвячені презентації екіпіровки.

Пошкоджений банер. Джерело: Tribuna.com

Нагадаємо, що сама нова форма повністю помаранчева з тонкими чорними смугами. Цей елемент (смуги) зник із сезону 2017/19. Тоді донецька команда грала в помаранчевих футболках із чорними рукавами, широкими чорними смугами та синім відливом на грудях.