Хакери атакували Рахункову палату Молдови, знищена база даних

Рахункова палата Молдови повідомила про кібератаку на офіційний сайт установи, в результаті якої було знищено все загальнодоступні бази даних, повідомляє Європейська правда.

Заява органу опублікував сайт молдовського телеканалу TV8. Як відзначили в Рахунковій палаті, з такою ситуацією високий контрольний орган країни зіткнувся вперше.

"Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та освітлення в ЗМІ найважливіших аудиторських місій" , - наголошується в заяві.

Рахункова палата планує встановити в ході розслідування, чи була ця атака організована хакерами з метою шантажу, або ж це спланований замовлення, спрямоване на створення перешкод для діяльності установи.

В даний час фахівці працюють над відновленням роботи сайту. У Рахунковій палаті пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сайт почав працювати якнайшвидше.