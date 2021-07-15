На Донбасі окупанти обстріляли селище Нью-Йорк

Російські найманці у четвер, 15 липня, обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте" , заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у facebook.

Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих поки що немає. Правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу "Порушення законів та звичаїв війни". Деталі події встановлюються.