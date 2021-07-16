Байден та Меркель запевнили подальшою підтримкою України

США і Німеччина продовжать підтримувати територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України, заявив президент США Джозеф Байден на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо виступати на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, її євроатлантичних прагнень", - сказав він.

При цьому Байден наголосив на важливості продовження реформ в Україні. За його словами, Вашингтон і Берлін продовжать "захищати східні рубежі НАТО від дій Росії".